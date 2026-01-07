ترامب يصف النرويج بالوقاحة بسبب نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه نجح في دفع أعضاء الناتو لرفع إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين لا تخشيان الناتو لولا الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "تذكروا، بالنسبة لجميع هؤلاء المشجعين الكبار لحلف شمال الأطلسي، كان نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي 2%، ولم يكن معظمهم يدفعون فواتيرهم، حتى أتيت أنا. كانت الولايات المتحدة تدفع ثمنهم بغباء!".

وأشار ترامب إلى أنه تمكن بكل احترام من إيصالهم إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعًا: "وهم يدفعون على الفور. قال الجميع إن هذا لا يمكن القيام به، لكنه ممكن، لأنهم جميعًا أصدقائي قبل كل شيء. وبدون مشاركتي، كانت روسيا ستمتلك أوكرانيا بأكملها في الوقت الحالي".

ولفت ترامب إلى أنه تمكن من انهاء بمفردي ثماني حروب، والنرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، اختارت بغباء عدم منحي جائزة نوبل للسلام لكن هذا لا يهم! ما يهم هو أنني أنقذت ملايين الأرواح".

وقال "إن روسيا والصين ليس لديهما أي خوف من حلف شمال الأطلسي بدون الولايات المتحدة، وأنا أشك في أن حلف شمال الأطلسي سيكون موجودا من أجلنا لو كنا في حاجة إليهما حقا. الجميع محظوظون لأنني قمت بإعادة بناء جيشنا في ولايتي الأولى، وما زلت أفعل ذلك".

واختتم منشوره قائلا: "سنكون دائمًا هناك من أجل الناتو، حتى لو لم يكونوا هناك من أجلنا. الدولة الوحيدة التي تخشاها وتحترمها الصين وروسيا هي الولايات المتحدة الأمريكية التي أعادت بناءها DJT. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!!!".