قالت تقارير إعلامية، إن محتجين إيرانيين سيطروا على مدينتي عبدانان وملكشاهي، وسط احتفالات في الشوارع وترديد هتافات "الموت لخامنئي"، في وقت تتصاعد فيه الاضطرابات في البلاد لليوم العاشر على التوالي.

ووجّه متظاهرون إيرانيون، الثلاثاء، نداءً مباشرًا للمساعدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار اتساع رقعة الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

ويأتي هذا النداء في ظل تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا واعتقال أكثر من 1200 آخرين، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA).

Protesters in Iran have appealed to US President Donald Trump for help, according to videos sent to Iran International on Tuesday. pic.twitter.com/IGPIuzAjdj — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

وأفادت الوكالة ذاتها بتصعيد ملحوظ في استخدام القوة من قبل الوحدات الأمنية، شمل استخدام بنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع والاعتداء المباشر على المتظاهرين.

من جهته، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) أن مدينتي عبدانان (في محافظة إيلام) وملكشاهي باتتا فعليًا "تحت سيطرة المحتجين".

وقال علي صفوي، أحد ممثلي المجلس، في تصريحات لـ"فوكس نيوز ديجيتال الأمريكية": "اليوم شهدنا تطورًا كبيرًا في مدينتين بغرب إيران، حيث سيطر المحتجون عليهما فعليًا، وكان الناس يحتفلون في الشوارع ويرددون هتافات: الموت لخامنئي".

وأضاف صفوي: "على الرغم من كل ما فعله النظام، يبدو أن عامل الخوف قد تبدد، إذ أجبر المواطنون قوات القمع على الفرار".

كما نشرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منشورًا على منصة "إكس" حيّت فيه محتجي ملكشاهي وعبدانان، قائلة إنهم "أجبروا أدوات قمع النظام على التراجع".

وأفادت تقارير بوقوع مظاهرات وإضرابات وتجمعات شعبية في عشرات المدن بمختلف المحافظات.

وفي محافظة إيلام، قال شهود عيان ومنظمات حقوقية إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الإمام الخميني، أثناء محاولتها اعتقال متظاهرين مصابين جرى نقلهم من بلدات مجاورة.

From city to city across Iran, sparks are turning into open uprising.

Salute to the courageous people of Malekshahi and Abdanan in Ilam, who boldly took over the streets with chants of “Death to Khamenei” and drove the regime’s enforcers into retreat.

Salute to the uprising in… pic.twitter.com/vuN2khQwwa — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) January 6, 2026

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن "هجوم قوات الأمن الإيرانية على مستشفى في إيلام، حيث يسعى متظاهرون مصابون لتلقي العلاج أو الاحتماء، يُعد انتهاكًا للقانون الدولي".

كما وردت روايات مماثلة من طهران، حيث شوهدت قوات أمن تدخل مستشفى "سينا"، ما أثار حالة من الذعر بين المرضى وذويهم.

وبحسب ما أفادت به "فوكس نيوز ديجيتال" سابقًا، فإن موجة الاحتجاجات الحالية تعود إلى مزيج من الضائقة الاقتصادية والغضب السياسي. فما بدأ على شكل إضرابات عمالية واحتجاجات للتجار بسبب انهيار العملة وارتفاع التضخم، تطور إلى تظاهرات شعبية واسعة واحتجاجات طلابية.

كما أُغلقت أجزاء من بازار طهران الكبير ومراكز تجارية رئيسية في مشهد جزئيًا أو كليًا، وفق تقارير حديثة.

وقال علي صفوي، أحد ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "ما يميز احتجاجات 2025 عن سابقاتها هو أن السكين وصلت إلى العظم بالنسبة للمواطن الإيراني".

وأضاف: "الناس يشعرون بأنهم لم يعودوا يملكون شيئًا، وقد بلغوا نقطة الانفجار".

بدوره، دعا ولي العهد الإيراني السابق في المنفى، رضا بهلوي، الإيرانيين إلى ترديد شعارات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد.

January 6—Sabzevar, northeast Iran

Large crowd gathered for nightly anti-regime demonstrations. In face of the regime's security forces, they are chanting, "Don't be afraid, we're all together!"#IranProtests pic.twitter.com/7kAilauyUp — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 6, 2026

وفي السياق نفسه، حذّر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، عن الحزب الجمهوري، القيادة الإيرانية من أن استمرار العنف ضد المتظاهرين قد تكون له "عواقب خطيرة"، مؤكدًا في منشور على منصة "إكس" أن قادة النظام "يتصرفون على مسؤوليتهم الخاصة".

وجاءت تصريحاته عقب تحذير سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه عبر منصة "تروث سوشيال" إن الولايات المتحدة "في حالة جاهزية تامة"، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في إيران..