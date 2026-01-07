إعلان

تقرير أمريكي: عملية اعتقال رئيس فنزويلا أدت إلى مقتل 75 شخصًا

كتب : مصراوي

06:06 ص 07/01/2026

اعتقال رئيس فنزويلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أسفرت عن مقتل 75 شخصا، فيما أعلنت حكومة كراكاس الحداد الوطني على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي لمدة 7 أيام.


تفصيلا، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تقديرات، أن نحو 75 شخصا قتلوا خلال العملية العسكرية في فنزويلا، مضيفة أن أعداد القتلى تشمل أفرادا من قوات الأمن الفنزويلية والكوبية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أن 5 جنود أمريكيين أصيبوا في العملية عادوا إلى الخدمة، في حين يتلقى 2 آخران العلاج.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب لشبكة سي إن إن: "بعض عناصر قوة دلتا أصيبوا بجروح خلال العملية نتيجة اشتباك مسلح واسع النطاق مع قوة رد فعل سريع كوبية كانت متمركزة بالقرب من مجمع مادورو".

وأشار المسؤولون إلى أن الجنود أصيبوا بالرصاص والشظايا، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يتعافوا تمامًا.

كانت فنزويلا وكوبا أعلنتا مقتل 56 من عناصر قواتهما خلال العملية الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال الرئيس مادورو.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الفنزويلية، نشر على إنستجرام يوم الثلاثاء، مرفقا بصور القتلى: "في الذكرى: 24 نجمة انتزعتها يد الإمبراطورية الجبانة من سمانا البوليفارية".

وأعلنت الحكومة الانتقالية في فنزويلا، يوم الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة 7 أيام على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي الذي استهدف العاصمة كراكاس لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتقال رئيس فنزويلا فنزويلا إصابات خلال اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة
جامعات ومعاهد

الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة
20 صورة لنجوم احتفلوا بأعياد ميلادهم في شهر يناير
زووم

20 صورة لنجوم احتفلوا بأعياد ميلادهم في شهر يناير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان