تقرير أمريكي: عملية اعتقال رئيس فنزويلا أدت إلى مقتل 75 شخصًا

كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أسفرت عن مقتل 75 شخصا، فيما أعلنت حكومة كراكاس الحداد الوطني على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي لمدة 7 أيام.



تفصيلا، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تقديرات، أن نحو 75 شخصا قتلوا خلال العملية العسكرية في فنزويلا، مضيفة أن أعداد القتلى تشمل أفرادا من قوات الأمن الفنزويلية والكوبية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أن 5 جنود أمريكيين أصيبوا في العملية عادوا إلى الخدمة، في حين يتلقى 2 آخران العلاج.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب لشبكة سي إن إن: "بعض عناصر قوة دلتا أصيبوا بجروح خلال العملية نتيجة اشتباك مسلح واسع النطاق مع قوة رد فعل سريع كوبية كانت متمركزة بالقرب من مجمع مادورو".

وأشار المسؤولون إلى أن الجنود أصيبوا بالرصاص والشظايا، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يتعافوا تمامًا.

كانت فنزويلا وكوبا أعلنتا مقتل 56 من عناصر قواتهما خلال العملية الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال الرئيس مادورو.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الفنزويلية، نشر على إنستجرام يوم الثلاثاء، مرفقا بصور القتلى: "في الذكرى: 24 نجمة انتزعتها يد الإمبراطورية الجبانة من سمانا البوليفارية".

وأعلنت الحكومة الانتقالية في فنزويلا، يوم الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة 7 أيام على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي الذي استهدف العاصمة كراكاس لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقا لسكاي نيوز.