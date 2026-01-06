إعلان

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي

كتب : محمد جعفر

07:10 م 06/01/2026

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي شنتها بلاده على العاصمة الفنزويلية كاراكاس بأنها "مذهلة" و"رائعة"، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

قال ترامب في حديثه أمام أنصاره الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي خلال اجتماعهم السنوي: "كان الأمر مذهلاً، تخيلوا، لم يُقتل أحد، وفي المقابل، قُتل الكثير من الناس"، مشيرًا إلى العدد الكبير من الكوبيين الذين قُتلوا في الهجمات: "كانوا يعلمون بقدومنا، وكانوا محميين، بينما لم يكن رجالنا كذلك كما تعلمون، رجالنا يقفزون من المروحيات.. كان الأمر في غاية الروعة".

ووصف الرئيس ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "شخص عنيف ومتوحش"، مضيفًا: "يصعد إلى هناك ويحاول تقليد رقصتي قليلاً، لكنه رجل عنيف، وقد قتل الملايين من الناس".

وأشار الرئيس أن المشرعين من الحزب الآخر كانوا مترددين في تهنئته على الرغم من إدانتهم المستمرة لنظام مادورو.

