وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطّلع على تقرير سري خلص إلى أن معاوني الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يُعدّون الأنسب لقيادة البلاد.

وبحسب التقرير، اعتبرت أجهزة المخابرات الأمريكية أن كبار الموالين لمادورو هم الأكثر قدرة على الحفاظ على الاستقرار في حال فقدان مادورو السلطة.

وأضافت الوكالة أن ترامب، استنادًا إلى ما ورد في التقرير، دعم نائبة مادورو ديلسي رودريجيز كخيار مفضل، بدلًا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.