رويترز: المخابرات الأمريكية ترى أن الموالين لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا

كتب : مصراوي

01:27 م 06/01/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطّلع على تقرير سري خلص إلى أن معاوني الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يُعدّون الأنسب لقيادة البلاد.

وبحسب التقرير، اعتبرت أجهزة المخابرات الأمريكية أن كبار الموالين لمادورو هم الأكثر قدرة على الحفاظ على الاستقرار في حال فقدان مادورو السلطة.

وأضافت الوكالة أن ترامب، استنادًا إلى ما ورد في التقرير، دعم نائبة مادورو ديلسي رودريجيز كخيار مفضل، بدلًا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.

نيكولاس مادورو المخابرات الأمريكية نظام مادورو فنزويلا رئيس فنزويلا

