زعيمة المعارضة الفنزويلية تتعهد بالعودة إلى البلاد

وكالات

تعهدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بالعودة إلى بلادها في أقرب وقت ممكن، وذلك في مقابلة أجرتها مع قناة فوكس نيوز أمس.

وماتشادو، الخاضعة لحظر سفر منذ نحو عشر سنوات، كانت متوارية عن الأنظار لأكثر من عام، قبل أن تسافر إلى أوسلو في ديسمبر الماضي لتسلّم جائزة نوبل للسلام. وغادرت العاصمة النرويجية الشهر الماضي.

وعقب إلقاء القبض على الرئيس المعزول نيكولاس مادورو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ماتشادو لا تحظى بالدعم الداخلي ولا بالاحترام اللازمين لقيادة فنزويلا، وكرر مرارًا أن الولايات المتحدة هي من تتولى إدارة شؤون البلاد.

وأوضحت ماتشادو أن آخر اتصال لها مع ترامب كان في 10 أكتوبر، وهو اليوم الذي أُعلن فيه فوزها بجائزة نوبل للسلام.

من جانبه، استبعد ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي البيت الأبيض، الدعوات المطالبة بأن تقوم الولايات المتحدة بتنصيب ماتشادو رئيسة لفنزويلا.

وقال ميلر، يوم الاثنين: "سيكون من العبث والسخف أن نقوم فجأة بنقلها جوًا إلى البلاد وتنصيبها على رأس السلطة"، معتبرًا أن الجيش الفنزويلي لن يعترف بشرعيتها.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعمل بدلًا من ذلك مع ديلسي رودريجيز، الحليفة لمادورو والرئيسة المؤقتة، التي تعهدت بالتعاون.