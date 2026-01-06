

وكالات

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة غامضة إلى شركات نفط أمريكية قبل العملية العسكرية في كاراكاس واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ كتب فيها: "استعدوا".

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رسالة ترامب وصلت قبل نحو شهر من العملية العسكرية الأخيرة في كاراكاس، إلى رئيسَي شركتين نفطيتين أمريكيتين.

بحسب المصادر، فإن هذه الرسالة، رغم غموضها، حملت إشارة إلى أن فنزويلا على وشك أن تشهد تغييرات كبيرة، غير أن ترامب لم يُفصّل في طبيعة هذه التغييرات، ولم يطلب رأي المسؤولين التنفيذيين بشأن فرص استثمارية محتملة في قطاع النفط الفنزويلي في ذلك الحين — وهو أمرٌ أعلن عنه علنا لاحقا، بعد تنفيذ العملية.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن هذا التلميح يكشف أن النفط شكل عاملا محوريا في القرار الأمريكي المفاجئ والمخاطِر بشأن فنزويلا.

وفي تصريحٍ أدلى به يوم الاثنين، قال ترامب: إن شركات النفط الأمريكية تتوق للعمل في فنزويلا، مؤكدا أنها ستستثمر في بنيتها التحتية قريبا.

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد أعلن يوم السبت الماضي، نجاح بلاده في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا.

وأكد ترامب، احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم "بإدارة" فنزويلا حتى يحدث انتقال "آمن" للسلطة، وقا لروسيا اليوم.