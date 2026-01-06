إعلان

رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة أمر مستحيل

كتب : مصراوي

02:01 ص 06/01/2026

ينس فريدريك نيلسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

رد رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على الجزيرة، قائلا إن "احتلال غرينلاند في ليلة واحدة مستحيل".

وقال نيلسن: "لسنا في النقطة التي نعتقد فيها أن الاستيلاء على الجزيرة يمكن أن يحدث في ليلة واحدة".

وأكد رئيس الوزراء أن جرينلاند تسعى لإقامة قناة اتصال مباشرة واستعادة التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى انفتاح الجزيرة على ممارسة الأعمال التجارية مع واشنطن.

جاءت هذه التصريحات بعد أن صرح ترامب في 4 يناير، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا، بأن الولايات المتحدة "تحتاج أيضًا إلى جرينلاند" لأن الجزيرة "محاطة بسفن الصين وروسيا".

وردا على ذلك، دعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ترامب إلى وقف التهديد بضم جرينلاند، مؤكدة أن ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الدول الثلاث في مملكة الدنمارك.

كما أثارت تغريدة نشرتها كاثي ميلر، زوجة مستشار البيت الأبيض، لخريطة جرينلاند ملونة بألوان العلم الأمريكي وكُتب عليها قريبا، ردود فعل غاضبة وعلق نيلسن آنذاك بأن الصورة تعبر عن عدم احترام، لكنه طمأن بأنه لا يوجد أي سبب للذعر.

يذكر أن ترامب كرر مرارا أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيجيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وتتمتع جرينلاند، التي كانت مستعمرة دنماركية حتى 1953، بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك منذ 2009، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ينس فريدريك نيلسن ئيس وزراء جرينلاند رينلاند ئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب احتلال الجزيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
زووم

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
حدث بالفن | حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش واحتفال تركي
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش واحتفال تركي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026