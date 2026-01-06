

وكالات

رد رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على الجزيرة، قائلا إن "احتلال غرينلاند في ليلة واحدة مستحيل".

وقال نيلسن: "لسنا في النقطة التي نعتقد فيها أن الاستيلاء على الجزيرة يمكن أن يحدث في ليلة واحدة".

وأكد رئيس الوزراء أن جرينلاند تسعى لإقامة قناة اتصال مباشرة واستعادة التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى انفتاح الجزيرة على ممارسة الأعمال التجارية مع واشنطن.

جاءت هذه التصريحات بعد أن صرح ترامب في 4 يناير، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا، بأن الولايات المتحدة "تحتاج أيضًا إلى جرينلاند" لأن الجزيرة "محاطة بسفن الصين وروسيا".

وردا على ذلك، دعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ترامب إلى وقف التهديد بضم جرينلاند، مؤكدة أن ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الدول الثلاث في مملكة الدنمارك.

كما أثارت تغريدة نشرتها كاثي ميلر، زوجة مستشار البيت الأبيض، لخريطة جرينلاند ملونة بألوان العلم الأمريكي وكُتب عليها قريبا، ردود فعل غاضبة وعلق نيلسن آنذاك بأن الصورة تعبر عن عدم احترام، لكنه طمأن بأنه لا يوجد أي سبب للذعر.

يذكر أن ترامب كرر مرارا أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيجيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وتتمتع جرينلاند، التي كانت مستعمرة دنماركية حتى 1953، بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك منذ 2009، وفقا لروسيا اليوم.