إعلان

ماكرون ينتقد طريقة أمريكا في اعتقال مادورو

كتب : مصراوي

10:13 م 05/01/2026

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الطريقة" التي استخدمتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل يومين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن ماكرون قال خلال اجتماع للحكومة في باريس إن هذا "لا يحظي بدعم أو موافقة" فرنسا، ولم تحدد المتحدثة ما إذا ماكرون ينتقد هجوم الولايات المتحدة أم فقط الطريقة التي تم اعتقال مادورو بها.

وقال الرئيس وفقا لبريجون "نحن ندافع عن القانون الدولي وحرية الشعوب".

وتأتي تصريحات ماكرون في أعقاب حالة من الغضب في فرنسا بسبب رد فعله الأولى على هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا، والذي بلغ ذروته باعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وبدون انتقاد للإجراء الأمريكي، قال ماكرون يوم السبت إن الشعب الفنزويلي يمكن أن يفرح بتحرره من الدكتاتورية، وكتب ماكرون على موقع "إكس": "إن مادورو انتهك كرامة شعبه بشكل خطير".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الولايات المتحدة نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شئون عربية و دولية

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026