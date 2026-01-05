قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إنه "لا توجد حرب ضد فنزويلا أو شعبها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لا تحتل بلدًا"، وأن ما جرى كان "عملية إنفاذ قانون" في إطار تنفيذ لوائح اتهام قانونية قائمة منذ عقود.

وأضاف سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن نصف الكرة الغربي هو "المكان الذي نعيش فيه"، مشددًا على أن واشنطن لن تسمح باستخدامه كقاعدة عمليات لخصوم الولايات المتحدة ومنافسيها"، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في إبقاء أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تحت سيطرة خصوم الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن ملايين الفنزويليين الذين فروا من "هذا النظام الذي وصفه بـ"الوحشي" يحتفلون بما جرى ويهتفون في أنحاء العالم، بما في ذلك ولاية فلوريدا، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفنزويليين هربًا من "وحشية النظام".