إعلان

مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: "لا نحتل بلاد وما حدث بفنزويلا عملية إنقاذ قانون"

كتب : محمد جعفر

08:08 م 05/01/2026

مايك والتز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إنه "لا توجد حرب ضد فنزويلا أو شعبها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لا تحتل بلدًا"، وأن ما جرى كان "عملية إنفاذ قانون" في إطار تنفيذ لوائح اتهام قانونية قائمة منذ عقود.

وأضاف سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن نصف الكرة الغربي هو "المكان الذي نعيش فيه"، مشددًا على أن واشنطن لن تسمح باستخدامه كقاعدة عمليات لخصوم الولايات المتحدة ومنافسيها"، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في إبقاء أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تحت سيطرة خصوم الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن ملايين الفنزويليين الذين فروا من "هذا النظام الذي وصفه بـ"الوحشي" يحتفلون بما جرى ويهتفون في أنحاء العالم، بما في ذلك ولاية فلوريدا، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفنزويليين هربًا من "وحشية النظام".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك والتز رئيس فنزويلا أمريكا نيكولاس مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026