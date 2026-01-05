ترامب يرفع شعار "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى" في صورة لافتة

وكالات

نشر السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظهر فيها الاثنان وهما يمسكان قبعة سوداء كُتب عليها شعار "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".

وأظهرت الصورة جراهام وهو يرفع إبهامه علامةً على الموافقة، إلى جانب ترامب الذي كان يحمل القبعة، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

وقال جراهام، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ذلك كان "يومًا رائعًا آخر مع الرئيس الذي أعاد أمريكا أقوى من أي وقت مضى، في الداخل والخارج"، مضيفًا: "بارك الله قائدنا الأعلى وجميع الرجال والنساء الشجعان الذين يخدمون تحت إمرته، أنا فخور بكوني أمريكيًا".

كما أعرب السيناتور الجمهوري عن دعمه للشعب الإيراني، قائلًا: "بارك الله الشعب الإيراني الشجاع الذي يقف في وجه الظلم، وحافظ عليه".