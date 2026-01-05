استمرار ارتفاع "مؤشر البيتزا" قرب البنتاجون مع تصاعد تهديدات ترامب

وكالات

شهدت طلبات توصيل البيتزا بالقرب من مبنى البنتاجون ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع إعلان العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال نيكولاس مادورو، ما أعاد الاهتمام بـ"مؤشر البيتزا" الذي يُستخدم للتنبؤ بالأزمات العسكرية والسياسية عبر متابعة طلبات الطعام الليلية في المؤسسات الحكومية الأمريكية الحساسة.

في الساعات الأولى من 3 يناير الجاري، وقبل بدء العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، لوحظ ارتفاع واضح في طلبات البيتزا حول مبنى البنتاجون، مقر وزارة الحرب الأمريكية، وما يزال هذا الارتفاع مستمراً وفق آخر مؤشر تم نشره مساء أمس.

أعاد هذا الارتفاع المؤقت في طلبات توصيل البيتزا قرب البنتاجون تسليط الضوء مجدداً على ما يُعرف بـ"مؤشر البيتزا"، خصوصاً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويُستخدم "مؤشر البيتزا" للتنبؤ بالعمليات العسكرية الكبرى أو الأزمات السياسية من خلال متابعة طلبات الطعام الليلية في المؤسسات الحكومية الأمريكية الحساسة، ولا يزال المؤشر صالحاً للتنبؤ بالأزمات حتى عام 2026.

The closest pizzeria to the Pentagon, Nighthawk Brewery & Pizza, continues to report above average traffic.



Extreme Pizza (2nd closest) is also above average



The closest Papa Johns reports above average traffic



Freddies Beach Bar however also has high traffic



As of 7:18pmET pic.twitter.com/4or4OcgIE7 — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 5, 2026

ويستند "مؤشر البيتزا" إلى مبدأ بسيط، ففي حالات الطوارئ، يعمل موظفو وزارة الحرب الأمريكية أو أجهزة الاستخبارات لساعات متأخرة من الليل، وتصبح البيتزا وجبة التوصيل الرئيسية لهم.

وأظهرت طلبات بيتزا "بابا جونز" قرب البنتاجون مساء الأحد، بالتزامن مع عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض وتهديداته لكولومبيا والمكسيك وإيران، ارتفاعاً بنسبة 1250%. وخلال الليلة التي شنت فيها الولايات المتحدة هجومها على فنزويلا، ارتفعت الطلبات بنسبة 700%.

وأظهرت أحدث البيانات بشأن مؤشر البيتزا مساء الأحد أن الطلبات لا تزال أعلى من المعدل المعتاد.

واكتسب مصطلح "مؤشر البيتزا" شهرة واسعة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما قال فرانك ميكس، صاحب امتياز سلسلة "دومينوز بيتزا" في واشنطن، إن "طلبات البيتزا أدق من الأخبار في قياس المناخ السياسي في واشنطن"، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست".