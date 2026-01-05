إعلان

رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي

كتب : مصراوي

07:35 ص 05/01/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

رفض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

قال بيترو على منصة إكس: "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

صرّح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أن عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا تبدو "فكرة جيدة"، متّهما بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ومحذرا من أن الأخير "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة".

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، وندد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التي لا أساس قانونيا لها"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوستافو بيترو رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب رئيس كولومبيا ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟