رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي

رفض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

قال بيترو على منصة إكس: "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

صرّح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أن عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا تبدو "فكرة جيدة"، متّهما بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ومحذرا من أن الأخير "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة".

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، وندد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التي لا أساس قانونيا لها"، وفقا لسكاي نيوز.