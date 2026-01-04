تعطل الرحلات الجوية في جميع أنحاء اليونان.. ما السبب؟

كتب- محمد جعفر:

تعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء اليونان صباح يوم الأحد بسبب مشكلة فنية في منطقة معلومات الطيران في أثينا، مما أثر على عمليات الوصول والمغادرة في مطار أثينا والمطارات الإقليمية.

يبدو أن المشكلة مرتبطة بأنظمة الترددات اللاسلكية المركزية لمراكز مراقبة منطقة أثينا ومقدونيا، والتي تعمل تحت إشراف هيئة الطيران المدني، كما تعطلت ترددات الراديو التي تخدم مركز التحكم المتضرر، ويلعب هذا المركز دوراً بالغ الأهمية، إذ يُشترط على جميع الطائرات التي تدخل المجال الجوي اليوناني التواصل معه.

يؤثر العطل الفني على جميع الرحلات الجوية من وإلى اليونان، على الرغم من أن الطائرات الموجودة بالفعل في الجو تستمر في العمل بشكل طبيعي.

ومن جانبه صرح بانايوتيس بساروس، رئيس جمعية مراقبي الحركة الجوية، لصحيفة كاثيميريني اليونانية أنه "نتيجة لذلك، يتمثل الإجراء الأول في تعليق جميع الرحلات المغادرة من المطارات اليونانية، وفي الوقت نفسه، تُبذل الجهود لإدارة الطائرات الموجودة بالفعل في الجو حتى تتمكن من الهبوط بأمان".

في هذه المرحلة، تقوم هيئة الطيران المدني اليونانية (HCAA)، بالتنسيق مع الوكالات الخارجية ذات الصلة، بالتحقيق في الحادث، وتشير التقارير الأولية إلى عطل في الدائرة الكهربائية، إلا أن السبب الدقيق أو مصدر العطل لم يُحدد بعد، ولا توجد أي مؤشرات على موعد عودة العمليات إلى طبيعتها.