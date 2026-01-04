ذكرت صحيفة (semafor) الأمريكية أن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست علمتا بغارة أمريكية سرية على فنزويلا قبل وقت قصير من الموعد المقرر لبدئها ليلة الجمعة، لكنهما امتنعتا عن نشر ما تعرفانه لتجنب تعريض القوات الأمريكية للخطر، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرارات غرف الأخبار في نيويورك وواشنطن بالحفاظ على السرية الرسمية تتماشى مع التقاليد الصحفية الأمريكية العريقة، حتى في ظل العداء المتبادل غير المسبوق بين الرئيس الأمريكي ووسائل الإعلام التقليدية التي لا تزال تهيمن على تغطية الأمن القومي.

ومن جانبه أشاد الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة يوم السبت بالقبض المذهل على الرئيس الفنزويلي، والذي وافق عليه ترامب في الساعة 10:46 مساءً يوم الجمعة، مشيرين إلى عدم وقوع إصابات أمريكية والسرية التامة المحيطة بالهجوم.

قال وزير الحرب بيت هيجسيث: "التنسيق، والتخفي، والدقة، والذراع الطويلة جداً للعدالة الأمريكية - كل ذلك يظهر في منتصف الليل".

لم يذكر هيغسيث أن جزءًا من تلك السرية كان قرار وسائل الإعلام - على عكس الدول الأخرى، لا تملك الولايات المتحدة آلية للحكومة لمنع نشر الأسرار - بتأجيل تقاريرها لعدة ساعات بعد أن حذرت الإدارة من أن التقارير كان من الممكن أن تكشف القوات الأمريكية التي تقوم بالعملية.

امتنع متحدثون باسم البيت الأبيض والبنتاغون وصحيفة واشنطن بوست عن التعليق على المحادثات التي جرت بين الصحفيين والمسؤولين مساء الجمعة. ولم يُدلِ متحدث باسم صحيفة التايمز بأي تصريح فوري رداً على الاستفسار.

لكن على الرغم من كل التوتر في العلاقة بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام، فإن قرار العديد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى بتأجيل الخبر يعكس الاحترام الراسخ الذي توليه بعض وسائل الإعلام الكبرى للبيت الأبيض فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية السرية.

