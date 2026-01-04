مقاتلات بريطانية وفرنسية تقصف منشأة مشتبه بها لداعش في سوريا

نفذت مقاتلات بريطانية وفرنسية ضربة جوية وسط سوريا استهدفت منشأة تحت الأرض يُشتبه في أن عناصر من تنظيم داعش كانوا يستخدمونها لتخزين أسلحة ومتفجرات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الضربات وقعت مساء السبت واستهدفت منشأة تقع في الجبال شمال مدينة تدمر الأثرية، بمحافظة حمص وسط البلاد.

وتُعد بريطانيا وفرنسا جزءًا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يخوض منذ أكثر من عقد معارك ضد مسلحي تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن الجيش البريطاني استخدم مقاتلات "تايفون إف جي آر 4" بدعم من طائرة تزويد بالوقود من طراز "فوييجر"، بمشاركة طائرات فرنسية في الضربة المشتركة. وأوضح أن سلاح الجو الملكي البريطاني استخدم قنابل موجهة من طراز "بايفواي 4" لاستهداف عدد من أنفاق الوصول المؤدية إلى المنشأة، مشيرًا إلى أنه رغم أن التقييم التفصيلي لا يزال جاريًا، فإن المؤشرات الأولية تفيد بأن "الهدف تم الاشتباك معه بنجاح".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "يُظهر هذا التحرك قيادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف كتفًا إلى كتف مع حلفائنا للقضاء على أي عودة محتملة لتنظيم داعش وأيديولوجياته العنيفة في الشرق الأوسط".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن الضربات. وكانت سوريا قد انضمت إلى التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في أواخر العام الماضي.

ورغم هزيمة التنظيم في سوريا عام 2019، لا تزال خلايا داعش النائمة تنفذ هجمات دامية في سوريا والعراق، حيث كان المتطرفون قد أعلنوا "خلافتهم" سابقًا. ويقدّر خبراء في الأمم المتحدة أن التنظيم لا يزال يضم ما بين 5 آلاف و7 آلاف عنصر في مناطق نفوذه السابقة بسوريا والعراق.

وفي الشهر الماضي، أطلقت إدارة ترامب ضربات عسكرية في سوريا "للقضاء" على مقاتلي داعش ومواقع أسلحتهم، ردًا على هجوم كمين قرب تدمر أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي قبل أيام من ذلك.