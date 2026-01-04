إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: تدخلنا في فنزويلا "على النقيض تماما" من غزو العراق

كتب : مصراوي

10:20 ص 04/01/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث لبرنامج (سي بي إس إيفنينج نيوز) الذي تبثه شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية بأن التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "هو على النقيض تماما" من الغزو الأمريكي للعراق.

وقال الوزير لمذيع البرنامج، توني دوكوبيل أمس السبت "لقد أمضينا عقودا وعقودا واشترينا بالدماء ولم نحصل على أي شيء اقتصاديا في المقابل، ثم يأتي الرئيس ترامب ليقلب الطاولة"، بحسب الشبكة.

وأضاف الوزير أنه من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن للولايات المتحدة ضمان حصولها على "ثروات وموارد إضافية مما يمكن أي بلد من إطلاق العنان لذلك، دون الحاجة إلى إراقة دماء الأمريكيين".

وتابع "أعني أنها كانت خطوة جريئة ومتهورة، لكنها كانت مدروسة جيدا، لقد كانت محكمة التخطيط، كان لدي جيشنا الوقت الكافي للإعداد لها وتوفير الموارد، ثم قام (ترامب) بتلك الخطوة الجريئة ومن خلالها، قلبنا هذا الوضع رأسا على عقب وسيستفيد الأمريكيون من ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث فنزويلا غزو العراق التدخل الأمريكي في فنزويلا اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية