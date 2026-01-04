وكالات

صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث لبرنامج (سي بي إس إيفنينج نيوز) الذي تبثه شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية بأن التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "هو على النقيض تماما" من الغزو الأمريكي للعراق.

وقال الوزير لمذيع البرنامج، توني دوكوبيل أمس السبت "لقد أمضينا عقودا وعقودا واشترينا بالدماء ولم نحصل على أي شيء اقتصاديا في المقابل، ثم يأتي الرئيس ترامب ليقلب الطاولة"، بحسب الشبكة.

وأضاف الوزير أنه من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن للولايات المتحدة ضمان حصولها على "ثروات وموارد إضافية مما يمكن أي بلد من إطلاق العنان لذلك، دون الحاجة إلى إراقة دماء الأمريكيين".

وتابع "أعني أنها كانت خطوة جريئة ومتهورة، لكنها كانت مدروسة جيدا، لقد كانت محكمة التخطيط، كان لدي جيشنا الوقت الكافي للإعداد لها وتوفير الموارد، ثم قام (ترامب) بتلك الخطوة الجريئة ومن خلالها، قلبنا هذا الوضع رأسا على عقب وسيستفيد الأمريكيون من ذلك".