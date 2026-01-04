الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولا توجد أي مخاطر

قالت وزارة الخارجية إنه بناءً على توجيهات من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يتابع القطاع القنصلي بالوزارة مع السفارة المصرية في كاراكاس أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا على مدار الساعة.

وصرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج في بيان صادر، أن القطاع القنصلي على تواصل دائم مع السفارة المصرية في كاراكاس لمتابعة أوضاع الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن الجالية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر.

كما تم توجيه السفارة في كاراكاس بالتواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية في فنزويلا لإحاطتهم بضرورة توخي الحذر، واحترام القوانين والإجراءات المطبقة، وضرورة التواصل المباشر مع السفارة عبر الخط الساخن حال التعرض لأي مخاطر.

وأضاف السفير الجوهري أنه سيستمر التواصل مع السفارة للنظر في أي إجراءات تهدف إلى تأمين أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا.