المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرحب بدعوة السعودية لحوار جنوبي

وكالات

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء السبت، بدعوة المملكة العربية السعودية، لرعاية حوار جنوبي، معتبراً إياها خطوة عملية تنسجم مع النهج الذي تبناه منذ تأسيسه "والقائم على الحوار كوسيلة وحيدة وعاقلة لمعالجة القضايا السياسية".

وأكد المجلس الانتقالي في بيان له: "أنه ومن أجل قضية الجنوب كان حاضرًا في مختلف محطات الحوار التي رعتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بدءًا من اتفاق الرياض 2019، مرورًا بمشاورات الرياض 2022، وصولًا إلى رعايته للحوار الجنوبي الشامل الذي أفضى إلى إقرار الميثاق الوطني الجنوبي في عام 2023، بما يعكس التزامه الدائم بالحوار والمسؤولية السياسية".

وثمن المجلس هذه الدعوة، معتبراً إياها فرصة حقيقية لحوار جاد يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره ويضمن تحقيق تطلعات شعب الجنوب.

وشدد المجلس على أن أي حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب، ضمن إطار زمني محدد، وبضمانات دولية كاملة، مؤكدًا أن الاستفتاء الشعبي الحر لشعب الجنوب هو الفيصل لأي مقترحات أو حلول سياسية مستقبلية.

وفي وقت سابق اليوم، دعت السعودية، جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في حوار يعقد في الرياض، وذلك بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وكانت المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية قد دعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى عقد مؤتمر لبلورة تصور شامل للقضية الجنوبية.

وأعلنت تلك المكونات رفضها القاطع لما أقدم عليه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من إجراءات أحادية بشان القضية الجنوبية.