فيديو| وصول طائرة تقل مادورو إلى قاعدة عسكرية في ولاية نيويورك

وكالات

وصلت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين تم اعتقالهما اليوم من جانب الولايات المتحدة إلى قاعدة ستيوارت الجوية للحرس الوطني في نيويورك، وفقًا لمسؤول فيدرالي.

من المتوقع أن يواجه الزعيم الفنزويلي اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة في محكمة مانهاتن الفيدرالية الأسبوع المقبل، تم اقتياد الزوجين من غرفة نومهما خلال عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الأمريكي في كاراكاس ليلاً، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كشفت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن لائحة اتهام جديدة ضد مادورو، إلى جانب زوجته وابنه.

ووفقًا للائحة الاتهام، يواجه مادورو عدة تهم، من بينها: التآمر لارتكاب جرائم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، بالإضافة إلى التآمر لاستيراد مادة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وكذلك حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، والتآمر لحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية بهدف استخدامها ضد الولايات المتحدة.