توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة

كتب : د ب أ

08:25 م 18/03/2026

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء جملة من الإرشادات والتعليمات التي تسهم في تنظيم مغادرة المعتمرين وإنهاء إجراءات سفرهم بيسر وسهولة، وتعزز انسيابية الحركة في مختلف المنافذ، وذلك مع قرب ختام موسم العمرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن متابعة التحديثات الصادرة من المطارات أو الناقلات الجوية، والتواصل مع شركات الطيران للتأكد من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطار، إضافة إلى التنسيق مع شركات العمرة لمعرفة مواعيد المغادرة المعتمدة، من شأنه أن يسهم في تنظيم إجراءات السفر وتسهيلها.

وأشارت إلى أن الاستعداد المبكر للمغادرة، وترتيب الحقائب قبل موعد السفر بوقتٍ كافٍ، ومعرفة اشتراطات شحن الأمتعة عبر التأكد من الناقل الجوي، تساعد على إتمام إجراءات المغادرة بسلاسة وتفادي أي تأخير قد يؤثر في رحلة العودة، لافتةً النظر إلى أنه يمكن للمعتمرين المغادرين شحن ماء زمزم بيسرٍ وسهولة، عبر التقيد بالاشتراطات المنظمة، والتي تنص على شراء العبوات من نقاط البيع المعتمدة داخل المطارات، والتأكد من جاهزية العبوة للشحن، وأن تكون بسعة لا تتجاوز 5 لترات للعبوة الواحدة.

وبينت الوزارة أن الأول من شهر شوال سيكون آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، فيما سيكون الخامس عشر من شهر شوال آخر موعد لدخول المملكة بتأشيرة العمرة، بينما يُعد الأول من شهر ذي القعدة آخر موعد لمغادرة جميع حاملي تأشيرة العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على تنظيم حركة مغادرة المعتمرين.

