وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم السبت، مشيراً إلى مخاوف بشأن تهريب المخدرات في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة لزعيم فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية عسكرية واسعة النطاق.

عندما سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات بيترو الأخيرة بأنه غير قلق بشأن أي تداعيات للعملية، قال ترامب: "لديه مصانع يصنع فيها الكوكايين، إنه يصنع الكوكايين ويرسله إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً: "لذا عليه أن يحذر".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة، قائلًا: "سندير شؤون البلاد حتى نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة، لا نريد أن نتورط في وصول شخص آخر إلى السلطة، فنحن نواجه نفس الوضع الذي واجهناه لسنوات طويلة، لذا سندير شؤون البلاد بأنفسنا".