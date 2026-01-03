إعلان

"صدمة كبيرة".. الصين تنتقد الضربة الأمريكية في فنزويلا

كتب : مصراوي

06:32 م 03/01/2026

وزارة الخارجية الصينية

وكالات

أدانت الصين بشدة الضربة الأمريكية في فنزويلا والعملية ضد رئيسها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية، مضيفة أن حكومة بكين "مصابة بصدمة كبيرة" وتعارض بشدة العملية.

وأضاف البيان: "إن مثل هذه الأعمال من الهيمنة التي تقوم بها الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير القانون الدولي وسيادة فنزويلا وتهدد السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

ودعا البيان الولايات المتحدة إلى الامتثال للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحثها على التوقف عن انتهاك سيادة وأمن الدول الأخرى.

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا تصعيدًا حادًا خلال الساعات الماضية، عقب تنفيذ واشنطن ضربة واسعة النطاق استهدفت العاصمة كاراكاس، إلى جانب إعلانها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده نفذت "عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا"، أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وقال ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في تنفيذ الضربة واعتقال مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى نقلهما جوًا إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، لافتًا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع عقد مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم بمنتجع "مار-أيه-لاجو".

الصين الخارجية الصينية فنزويلا أمريكا رئيس فنزويلا

