الطيران الفيدرالية تحظر الطيران التجاري الأمريكي فوق فنزويلا قبيل انفجارات كاراكاس

كتب : مصراوي

10:41 ص 03/01/2026

الخطوط الجوية الأمريكية

وكالات

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الرحلات الجوية التجارية الأمريكية في المجال الجوي لفنزويلا بسبب "نشاط عسكري مستمر"، وذلك قبيل الانفجارات التي شهدتها كاراكاس فجر اليوم.

وصدر تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، المعروف باسم "إشعار للطيارين"، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وجاء التحذير لجميع الطيارين الأمريكيين، سواء في الرحلات التجارية أو الخاصة، من أن المجال الجوي فوق فنزويلا ودولة كوراساو الجزرية الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الشمالي للبلاد بات محظورا، "نظرا لمخاطر سلامة الطيران المرتبطة بنشاط عسكري مستمر".

وتهدف مثل هذه التحذيرات إلى تنبيه الطيارين إلى مجموعة متنوعة من الأخطار المحتملة.

الولايات المتحدة كاراكاس انفجارات كاراكاس

