وكالات

انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، واصفاً ذلك بأنه "خطأ استراتيجي كبير".

وكتب في منشور على حسابه في منصة "إكس"، "تحاول عدة دول في الوقت الراهن منع اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، لكن ولا واحدة منها أوروبية".

وتابع: "أما أوروبا، فهي منشغلة بصبّ الزيت على النار. فبعد السعي إلى تفعيل آلية (سناب باك) بطلب من الولايات المتحدة، ترتكب الآن خطأ استراتيجياً جسيماً عبر تصنيف مؤسستنا العسكرية الوطنية على أنها منظمة إرهابية".

كما أردف عراقجي بالقول "إن موقف الاتحاد الأوروبي الحالي ضد إيران يلحق ضرراً بالغاً بمصالحه هو نفسه".

من جانبه، وصف الحرس الثوري الإيراني، قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "غير منطقي وغير مسؤول"، ويعكس "عمق العداء" من التكتّل إزاء طهران.

وذكر في بيان أن الاتحاد سيتحمّل "مباشرة العواقب الوخيمة لهذا القرار العدائي والاستفزازي".

يذكر أن إيران كانت شهدت منذ 28 ديسمبر الماضي، تظاهرات واسعة انطلقت من بازار طهران في العاصمة، قبل أن تتوسع إلى مناطق عدة، وتتحول من مطالب اقتصادية معيشية، إلى مطالبات سياسية.

فيما اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل وأمريكا بالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار. كما اتهمت "عناصر إرهابية" بالتغلغل بين المتظاهرين وإطلاق الرصاص بغية رفع أعداد القتلى.