وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

كتب : مصراوي

05:34 م 29/01/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

وكالات

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وأكدت وول ستريت جورنال، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقة على إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إن باريس غيرت موقفها وتؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وكان دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، ردا على ما وصفه بـ "القمع الدموي" للاحتجاجات في إيران.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن عمليات القمع، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه التطورات الأخيرة في إيران.

