بن زايد يصل إلى العاصمة الروسية موسكو (فيديو)

كتب : مصراوي

04:01 م 29/01/2026

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكالات

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن العلاقات بين روسيا والإمارات تشهد تطورًا ناجحًا في مختلف المجالات، مستندة إلى مستوى عالٍ من الثقة بين زعيمي البلدين، ما يتيح لهما مناقشة القضايا الأكثر تعقيدًا بصراحة وفعالية.

وأشار بيسكوف إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي، مسلطًا الضوء على الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين موسكو وأبو ظبي خلال السنوات الأخيرة.

ولفت المتحدث الروسي إلى حرص موسكو على استمرار الحوار البناء مع الإمارات، بما يشمل الاجتماعات المزمعة في أبو ظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العاصمة الروسية موسكو رئيس دولة الإمارات العربية فلاديمير بوتين

