ألمانيا تطالب أوروبا باتخاذ قرار نهائي بشأن الرسوم الجمركية مع أمريكا

كتب : مصراوي

08:39 م 28/01/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

(د ب أ)

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتخاذ "قرار نهائي" في الجدل الدائر بشأن اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال ميرتس في برلين مساء اليوم الأربعاء، إن نصيحته للجميع هي التوصل إلى مثل هذا القرار.

وبعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أحدث تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية من بينها ألمانيا، قال ميرتس، خلال ظهور مشترك مع رئيس الوزراء الروماني إيليه بولوجان، إنه يفترض أن "الأسس قد وُضعت لتفعيل هذا الاتفاق".

وحذّر ميرتس بالقول: "لكن يجب ألا يكون هناك مجال مجدداً للجانب الأمريكي للتشكيك في التزامه بتعهداته التي قطعها الصيف الماضي".

وأضاف أنه ينبغي أن يكون للجانب الأمريكي أيضاً مصلحة في الالتزام بالاتفاقيات وعدم التشكيك فيها من خلال "إعلانات يومية".

وأكد المستشار: "لسنا مستعدين لقبول أي تدهور في هذه التفاهمات".

وذكر ميرتس في هذا السياق بأن فصلين من الاتفاق لا يزالان عالقين، ويتعلقان بالألومنيوم والصلب.

وأُبرم الاتفاق العام الماضي، لكنه جُمّد بسبب الخلاف حول جزيرة جرينلاند في القطب الشمالي التي طالب ترامب بالاستحواذ عليها، إضافة إلى تهديداته اللاحقة بفرض رسوم جمركية. ومن بين ما هو مخطط له، السماح مستقبلًا بدخول السلع الصناعية من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية. وفي المقابل، تخلى ترامب في الصيف الماضي، من بين أمور أخرى، عن فرض رسوم جمركية إضافية خاصة.

