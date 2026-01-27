إعلان

لأول مرة في العالم.. مستشفى سعودي ينجح في زراعة كبد لمريض بالروبوت

كتب : مصراوي

05:33 م 27/01/2026

مستشفى الملك فيصل

(د ب أ)

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في إجراء عملية زراعة كبد لمريض من متبرعين أحياء، باستخدام الجراحة الروبوتية بشكل كامل، في مرحلتي استئصال الكبد من المتبرعين وزراعته للمريض.

ويأتي إجراء عملية زراعة الكبد ضمن سلسلة متقدمة من العمليات الروبوتية لزراعة الكبد التي نُفذت في المستشفى وتجاوز عددها 100 عملية.

ويُعد هذا التدخل الجراحي الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ استلزمت حالة المريض الحصول على فصّين أيسرَين من الكبد من متبرعين حيّين من الأقارب لضمان حجم كبدي كاف، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حجم كبدي آمن لكل متبرع ، وفقا لـموقع "العربية نت" اليوم الثلاثاء.

وجاءت نتائج العملية إيجابية ودون تسجيل أي مضاعفات لكلٍ من المتبرعين والمتلقي، إذ غادر المتبرعان المستشفى في اليوم الثالث بعد الجراحة، فيما استقرت حالة المريض وخرج من العناية المركزة بعد سبعة أيام، قبل أن يستكمل فترة التنويم اللازمة للمتابعة الطبية والرعاية الداعمة خلال مرحلة التعافي.

وأكد المدير التنفيذي لزراعة الأعضاء البروفيسور ديتر برورينغ في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن هذا الإجراء يعكس التوسع المرحلي في استخدام الجراحة الروبوتية في زراعة الكبد، بالاستناد إلى خبرة تراكمية طويلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن توظيف التقنيات المتقدمة يهدف إلى دعم سلامة الجراحة، وتسريع التعافي، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل، مع التزام صارم بالحفاظ على سلامة المتبرعين في جميع مراحل العلاج.

مستشفى الملك فيصل زراعة كبد بالروبوت

