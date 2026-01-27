تقارير: معبر رفح جاهز للعمل في الاتجاهين واتفاق لدخول 1000 شاحنة يوميا

وكالات

كشفت قناة العربية/الحدث عن تفاصيل جديدة بشأن آلية فتح وتشغيل معبر رفح.

ونقلت القناة عن مصدر مصري مسؤول، الثلاثاء، قوله: "إن فريق التفاوض المصري نجح بالتعاون مع الوسطاء والجانب الأمريكي في التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول ألف شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، وذلك بعد فتح جميع المعابر، موضحاً أنه يجري حالياً التنسيق بين مصر والوسطاء والجانب الأمريكي للاتفاق على ضمانات وصول الشاحنات عقب عبورها الأراضي المصرية، بما يضمن وصولها إلى الشعب الفلسطيني في كامل أنحاء قطاع غزة".

وحول آلية عمل المعابر، أوضح المصدر لقناة العربية/الحدث أن ميناء رفح البري مخصص لعبور الأفراد فقط، بينما المعابر التي ستدخل منها شاحنات المساعدات هي كرم أبو سالم والعوجة ونتسانا، مع احتمال ضم معبر "زيكيم" في الأردن إليها.

وفيما يخص معبر رفح، أكد المصدر وصول قوة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين بالفعل إلى المعبر من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه، موضحاً أنه وفقاً للآلية المتبعة، ستحصل "إسرائيل يومياً على قائمة من الجانب المصري بأسماء العابرين للمصادقة عليها عند جهاز الشاباك".

وأشار المصدر، إلى أن معبر رفح جاهز تماماً للعمل في الاتجاهين، لكن لم تصدر حتى الآن أية توجيهات بفتحه من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الطبي، أعلن المصدر وصول 5 سيارات إسعاف من وزارة الصحة المصرية كدعم إضافي للموجودة بمحافظة شمال سيناء، مع استمرار وصول باقي الدعم تباعاً ليصل إلى عدد كبير من السيارات، إضافة إلى وصول العيادات المتنقلة اليوم لتتمركز داخل معبر رفح، بهدف إجراء الفحص الطبي اللازم للوافدين من غزة فور فتح المعبر.

وأكد المصدر المصري لقناة العربية، وجود تعليمات من القيادة السياسية المصرية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدة للفلسطينيين الراغبين في تلقي العلاج في مصر أو الراغبين بالعودة إلى وطنهم عقب تماثلهم للشفاء، مضيفاً أنه صدرت توجيهات بتجهيز أماكن مبيت لعدد من الأطباء كدعم من محافظة شمال سيناء، لاسيما في التخصصات النادرة والحرجة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يُفتح معبر رفح غداً (الأربعاء) بشكل أولي لأعمال التحضير، تمهيداً لافتتاحه الرسمي في كلا الاتجاهين.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن المعبر سيفتتح غداً بشكل أولي لأعمال التحضير، تمهيداً لافتتاحه الرسمي لحركة الركاب في كلا الاتجاهين.

وحسب الصحيفة العبرية، سيتم فتح المعبر رسمياً بعد ترتيب التفاصيل الفنية المتعلقة بقوائم الداخلين والخارجين وطرق الوصول في الجانب الفلسطيني. ويأتي فتح المعبر بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة جثمان ران جويلي، آخر أسير في قطاع غزة.