سفينة شحن تفقد القدرة على الإبحار قبالة جزيرة ألمانية بعد اندلاع حريق

كتب : مصراوي

11:32 ص 27/01/2026

حريق سفينة شحن - ارشيفية

هامبورج- (د ب أ)

فقدت سفينة شحن قدرتها على الإبحار قبالة جزيرة بوركوم الألمانية في بحر الشمال عقب اندلاع حريق على متنها.

وقالت القيادة الألمانية المركزية للطوارئ البحرية اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في غرفة محركات السفينة "إم إس تايمز هايوي" بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء إمدن قرب الحدود الهولندية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأضافت القيادة أن طاقم السفينة عزل الجزء المتضرر ومنع انتشار الحريق، مشيرة إلى أن النيران تم إخمادها.

ولا تزال فرقتان من عناصر الإطفاء المدربين تدريبا خاصا من مدينتي كوكسهافن وفيلهلمسهافن على متن السفينة للبحث عن بؤر حرارية، بحسب القيادة، التي أوضحت أن أول فرق الطوارئ وصلت إلى السفينة بواسطة مروحية قرابة منتصف الليل.

وبحسب البيانات، فإن الخطوة التالية تتمثل في فحص ما إذا كان محرك السفينة سيعمل مجددا، موضحة أنه في حال تعذر ذلك سيتم سحب السفينة عودة إلى إمدن أو إلى أي وجهة أخرى تختارها شركة الشحن.

وبحسب التقارير، لم يصب أي من أفراد الطاقم الثمانية عشر أو المرشد البحري الموجود على متن السفينة بأذى.

وكإجراء احترازي، جرى تثبيت السفينة، التي يبلغ طولها 149 مترا وعرضها 25 مترا، خارج الممر الملاحي لمصب نهر إيمس شمال غربي بوركوم. ولم يتم رصد تسرب أي ملوثات، فيما أفادت تقارير بأن ارتفاع الأمواج حول السفينة يصل إلى مترين.

وتبقى سفينة إنقاذ وسفن ومروحيات أخرى في حالة استعداد قرب موقع السفينة.

وذكرت القيادة البحرية للطوارئ أن السفينة كانت في طريقها إلى جريمسبي في بريطانيا، وتحمل على متنها 1294 مركبة، من بينها 477 سيارة كهربائية.

سفينة شحن جزيرة بوركوم الألمانية اندلاع حريق

