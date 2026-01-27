إعلان

يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه

كتب : مصراوي

08:28 ص 27/01/2026 تعديل في 10:09 ص

ميناء رفح البري

وكالات

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وصول قوّة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدًا لفتحه من الجانبين.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الترتيبات المتفق عليها تشمل حصول إسرائيل يوميًا على قائمة من الجانب المصري بأسماء العابرين من معبر رفح للمصادقة عليها عند جهاز الشاباك الأمني، ثم السماح بمرور من يحصلون على الموافقة في اليوم التالي.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى إقامة ممر خاص خارج مجمع معبر رفح البري لفحص الداخلين والخارجين أمنيا.

وذكرت أنه سيغادر غزة ويدخل إليها في المرحلة الأولى ما بين 100 و150 شخص يوميا، ومن المتوقع أن تتغير الأعداد بعد أن يثبت نظام الفحص والعبور فعاليته.

وبعد قصفه، ثم احتلاله، وافقت إسرائيل على استئناف عمل معبر رفح بعد أن كان ورقة تفاوض إسرائيلية استخدمتها مرار وماطلت حولها تكرارا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فتح المعبر بشكل محدود أمام الأفراد وفق آلية تفتيش إسرائيلية شاملة في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندا.

قرار فتح المعبر أعقب جلسة عاصفة داخل الكابينت شهدت خلافا حادا بين الشاباك والجيش الإسرائيلي حول آلية التفتيش، إذ يصر الأول على آلية صارمة بينما يطالب الأخير بمرونة أكبر.

وبحسب هيئة البث الرسمية فقد حسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجدل لصالح الشاباك، في ظل غياب رئيسي الأركان والموساد عن الاجتماع.

وكشفت شبكة "سي إن إن" عن أن المعبر سيدار بمشاركة الاتحاد الأوروبي وقوات فلسطينية لكن تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر مع قيود صارمة على من يُسمح له بالدخول إلى غزة.

وبحسب صحيفة فايننشيال تايمز، فإن فتح المعبر جزء من مسار أوسع لإعادة دمج غزة وإعادة الإعمار، لكنها حذرت من أن التحديات الميدانية قد تهدد الاستقرار مستقبلاً.

وأشارت سائل إعلام أمريكية إلى ضغوط مارستها واشنطن وتحديدا من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال زيارتهما لتل أبيب مؤخرا، وفقا للغد.

