الكرملين: المحادثات مع أمريكا وأوكرانيا في أبوظبي كانت بناءة لكن تحديات كبيرة لا تزال قائمة

كتب : مصراوي

03:58 م 26/01/2026

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

كييف- (أ ب)

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا تظهر مؤشرات على التقدم، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال تعترض الطريق نحو التوصل إلى تسوية نهائية.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، أن المحادثات التي جرت، في أبوظبي خلال الأيام الأخيرة، بين مبعوثين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة كانت بناءة، ومن المقرر عقد جولة أخرى الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف إنه لم يتم تحقيق أي اختراق كبير حتى الآن، مضيفا أن "مجرد بدء هذه الاتصالات بشكل بناء يمكن تقييمه بشكل إيجابي، لكن لا يزال هناك عمل جاد ينتظرنا".

ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل كثيرة حول المحادثات التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي جاءت في إطار جهود استمرت عاما كاملا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الأطراف نحو اتفاق سلام وإنهاء حرب شاملة استمرت نحو أربع سنوات.

ورغم أن المسؤولين الأوكرانيين والروس وافقوا من حيث المبدأ على دعوات واشنطن للتوصل إلى حل وسط، فإن موسكو وكييف لا تزالان تختلفان بعمق حول الشكل الذي ينبغي أن يتخذه أي اتفاق.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 40 طائرة مسيرة أوكرانية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، منها 34 طائرة مسيرة فوق منطقة كراسنودار وأربع فوق بحر آزوف.

وقال مسؤولون في كراسنودار إن شظايا الطائرات المسيرة سقطت على مجمعين صناعيين في مدينة سلافيانسك، مما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها.

وأضاف المسؤولون أن شخصا واحدا أصيب بجروح.

في المقابل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار، وأن هذه المنشأة تزود الجيش الروسي بالوقود.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 138 طائرة مسيرة، أسقطت أو عطلت 110 منها، وأن 21 منها أصابت أهدافا في 11 موقعا.

