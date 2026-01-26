كشفت تسجيلات صوتية حصل عليها موقع "أكسيوس" عن انتقادات حادة وجهها السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، خلال اجتماعات مغلقة مع متبرعين، في وقت يضع فيه كروز نصب عينيه الترشح للبيت الأبيض في انتخابات عام 2028.

وبحسب التسجيلات السرية، سخر كروز من سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها ترامب، محذراً من أنها قد تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الأمريكي وتفتح الباب أمام هزيمة انتخابية واسعة للحزب الجمهوري، ونقل عنه قوله إن هذه السياسات قد تؤدي إلى خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ، والدخول في دوامة من محاولات العزل المتكررة خلال العامين التاليين.

وفي هجوم مباشر على نائب الرئيس، صوّر كروز جي دي فانس على أنه أداة بيد المذيع المحافظ تاكر كارلسون، متهماً إياه بتبني نهج انعزالي في السياسة الخارجية يعارض التدخل العسكري، وقال كروز في التسجيلات: "تاكر هو من صنع جي دي.. جي دي تلميذ تاكر، وهما شيء واحد".

كما أشار كروز إلى أنه، عقب إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية في أوائل أبريل 2025، أجرى مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ اتصالاً مطولاً مع الرئيس، استمر إلى ما بعد منتصف الليل، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن هذه الخطوة، ووفقاً لكروز، فإن المكالمة "لم تسر على ما يرام"، إذ كان ترامب "في مزاج سيئ"، وراح "يصرخ ويشتم".

ونقل كروز عن نفسه قوله لترامب خلال المكالمة: "سيدي الرئيس، إذا وصلنا إلى نوفمبر 2026 وكانت حسابات التقاعد للناس منخفضة بنسبة 30%، والأسعار في المتاجر مرتفعة بين 10 و20%، فسنواجه مجزرة انتخابية"، مضيفًا أن رد ترامب جاء غاضباً: "تباً لك يا تيد".

وتسلط هذه التسريبات الضوء على حجم التوتر والانقسامات داخل الحزب الجمهوري، في ظل تصاعد الجدل حول السياسات الاقتصادية والخارجية لإدارة ترامب، واستعداد مبكر لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة.