علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيل "ران جويلي"، في قطاع غزة.

وقالت ليفيت، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي خبر رائع، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل ذلك ممكنا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال العثور على "ران جويلي"، بعد 843 يومًا من أسره في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة أنه تم العثور على جثمانه بعد فحص 250 جثة في مقبرة بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إنه للمرة الأولى منذ عام 2014 لا يوجد أى أسرى لدى إسرائيل في غزة، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.