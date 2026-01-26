إعلان

وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات

كتب : مصراوي

02:59 م 26/01/2026

شركة العال الإسرائيلية للطيران

وكالات

أفادت شركات الطيران الإسرائيلية "العال" و"إسرائير" و"أركياع" بأنها ستتيح للمسافرين إلغاء عدد من الرحلات، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة نتيجة تصاعد حدة التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تعليق عدد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها من وإلى دول في الشرق الأوسط أو المرور عبر أجوائها، على خلفية تنامي المخاوف من تداعيات أوسع للتصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن تحرك قطع بحرية عسكرية باتجاه إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه أنه يأمل في عدم اللجوء إلى استخدامها، مجددًا تحذيراته لطهران بشأن قمع الاحتجاجات أو المضي قدمًا في برنامجها النووي.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة “لوفتهانزا” الألمانية عن تعديل جدول رحلاتها إلى كل من تل أبيب وعمّان، لتقتصر على الرحلات النهارية فقط حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تعود أطقم الطائرات من دون المبيت.

كما قررت الشركة وقف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 28 مارس، مشيرة إلى أن الأجواء الإيرانية ستظل مغلقة أمام حركة الطيران.

وجاء هذا الارتباك في حركة الملاحة الجوية عقب إعلان واشنطن تعزيز وجودها البحري في الشرق الأوسط، في خطوة أعادت إلى الواجهة مخاوف من احتمال تنفيذ تهديدات أميركية بشن عمل عسكري ضد إيران.

ووصلت حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” إلى المنطقة مساء الأحد، وسط ترقب لتطورات قد تنذر بمزيد من التصعيد.

وفي إسرائيل، نقلت القناة 13 عن مصادر عسكرية أن هذه التحركات تندرج ضمن مساعي رفع مستوى الجاهزية الدفاعية، ووصفت الأيام المقبلة بأنها مفصلية.

وأشارت المصادر إلى اقتراب سفينة تحمل منظومات دفاع صاروخي من السواحل الإسرائيلية، إلى جانب استعداد الجيش الأميركي لتعزيز الدفاعات البرية، مع توقع نشر بطاريات “ثاد” للدفاع الجوي خلال الفترة القريبة المقبلة.

