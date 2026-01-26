إعلان

غرق سفينة تقل 342 راكبًا في الفلبين ومصرع 8 أشخاص

كتب : مصراوي

03:31 ص 26/01/2026

غرق سفينة - أرشيفية

وكالات

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث غرق سفينة، صباح اليوم الاثنين، كانت تقل 342 راكبا في جنوب الفلبين، وفقا لما أفادت به مسؤولة محلية.

كتبت أرسينا كاهينج نانوه، رئيسة إحدى البلديات في مقاطعة باسيلان، في منشور على فيسبوك، إن العدد المؤكد للقتلى بلغ 8 جراء غرق السفينة "تريشا كيرستين 3" خلال إبحارها باتجاه جزيرة سولو.

وقالت رونالين بيريز، مسؤولة الاستجابة للطوارئ في باسيلان، إنه تم إنقاذ 138 شخصا على الأقل حتى الآن.

وأضافت: "التحدي الحقيقي هنا هو في عدد المصابين الذين يصلون إلينا نعاني حاليا من نقص في الفرق الطبية"، مشيرة إلى أنه تم نقل 18 شخصا إلى أحد المستشفيات المحلية.

وتابعت: "كانت السفينة تبحر من مدينة زامبوانجا إلى جزيرة جولو عندما وقع الحادث".

وأعلن خفر السواحل الفلبيني، أنه ينسق لإمداد مركزه في جنوب مينداناو بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وتعد حوادث غرق هذا النوع من السفن المعروف بـ"العبارات" أمرا شائعا في الفلبين، الدولة الأرخبيلية التي يبلغ عدد سكانها 116 مليون نسمة.

وفي عام 2023، لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم عندما اندلع حريق هائل على إحدى العبارات في جنوب الفلبين، وفقا لسكاي نيوز.

