شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال اندلاع حرب، بعد كشف الإعلام العبري عن تنسيق وتحركات إسرائيلية ـ أمريكية بشأن شن هجوم محتمل على إيران.

تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بشكل مباشر طوال الفترة الماضية كان في مقابلها لتحذيرات شديدة اللهجة من إيران، التي أعلنت أن جميع المصالح والقواعد الأمريكية تعد أهدافا مشروعة لها.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال براد كوبر، أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، تناولت تنسيق الجهود الدفاعية والاستعدادات لاحتمال شن الولايات المتحدة هجومًا عسكريا على إيران.

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، شموئيل زكاي، تحذيره لشركات الطيران الأجنبية من دخول إسرائيل فترة حساسة للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح زكاي في رسالة رسمية موجهة إلى الشركات الأجنبية التي تسير رحلات إلى مطار بن غوريون، أنه في حال إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، ستمنح الأولوية لرحلات المغادرة الأجنبية.

في المقابل، صعدت إيران من لهجتها التحذيرية، حيث قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران تضع إصبعها على الزناد، محذرًا أمريكا من مغبة أي تحرك عسكري، بالتزامن مع توجه أسطول عسكري أمريكي نحو مياه الخليج.

وحذر القائد الإيراني، المسؤول عن العمليات المركزية العميد علي عبد الله علي آبادي، من أن أي هجوم أمريكي سيجعل جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأمريكية أهدافا مشروعة لإيران.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم مهما كان شكله أو حجمه على أنه حرب شاملة، مؤكدًا أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى استعدادًا لأسوأ السيناريوهات.

على الجانب الإسرائيلي، أقر قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، بحالة الاستنفار الواسعة نتيجة التوترات المتصاعدة مع إيران.

وقال ميلو في تصريحات لقناة الـ12، إن جيش الاحتلال يراقب حجم القوات الأمريكية في الخليج، ويستعد لاحتمال شن هجوم قد ينعكس مباشرة على إسرائيل.

وأشار قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أي رد إيراني محتمل قد يستهدف الأراضي الإسرائيلية، متسائلًا في الوقت ذاته عن موقف حزب الله اللبناني وإمكانية انخراطه في المواجهة.

وأكد ميلو أن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى دفاعيا وهجوميا تحسبا لجميع السيناريوهات.

بالتوازي مع ذلك، دعا حزب الله العراقي قوى ما يعرف بمحور المقاومة إلى الاستعداد لدعم إيران، محذرًا من أن أي حرب تشن على طهران لن تكون نزهة.

وقال الحزب، في بيان اليوم الأحد، "إنه يوجّه نداءه إلى المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها للاستعداد لحرب شاملة دفاعًا عن الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأعتبر حزب الله العراقي، "أن إيران حصن الأمة وعزتها أنها وقفت لعقود إلى جانب ما وصفه بقضايا المستضعفين".

وشدد البيان "على أن استهداف إيران يمثل محاولة لإخضاعها وتدمير الثوابت القيمية والأخلاقية وأن الرد سيكون قاسيًا"، موجهًا "دعوة لقوي المحور بالاستعداد الميداني في حال إعلان الجهاد".