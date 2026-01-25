إعلان

بعد تهديد ترامب.. كندا: لا نعتزم إبرام اتفاق تجاري مع الصين

كتب : مصراوي

10:35 م 25/01/2026 تعديل في 10:44 م

مارك كارني

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأحد إن بلاده لا تعتزم التوصل لاتفاق تجارة حرة مع الصين. وجاء ذلك في رد فعل على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الواردات الكندية إذا مضت كندا قدما في إبرام اتفاق تجاري مع بكين.

وذكر كارني إن الاتفاق الذي أبرمه مؤخرا مع الصين لا يقدم إلا خفض الرسوم الجمركية على قطاعات قليلة تم فرض رسوم عليها مؤخرا.

ويزعم ترامب خلاف ذلك، وكتب عبر منصة "تروث سوشال" أن "الصين تستولي بنجاح وتماما على دولة كندا التي كانت عظيمة. إنني حزين للغاية لرؤية ذلك يحدث. آمل فحسب أن يتركوا هوكي الجليد وشأنه!".

وذكر رئيس الوزراء أنه بموجب اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك هناك التزامات بعدم السعي لإبرام اتفاقات تجارة حرة مع اقتصادات غير معنية بالسوق دون إخطار مسبق.

وأضاف كارني: "لا نعتزم عمل هذا مع الصين أو أي اقتصاد غير معني بالسوق. ما فعلناه مع الصين هو تعديل بعض المسائل التي طرأت في العامين الماضيين".

