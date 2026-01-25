بريطانيا.. اعتقال محتجين داعمين لمُضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكشن"

وكالات

قال شرطة لندن (المتروبوليتان) يوم السبت إنه جرى اعتقال مجموعة من المحتجين الداعمين لسجين مضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكشن" ، وذلك بعد اقتحامهم ساحة السجن.

وقالت القوة مساء السبت إنها احتجزت مجموعة من المتظاهرين خارج سجن "ورموود سكرَبز" في غرب لندن، وهي في طور إجراء عدد من الاعتقالات، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ووفقا للشرطة، رفضت المجموعة مغادرة المكان عند وجهت لهم الأوامر بذلك، ويُزعم أنهم منعوا موظفي السجن من الدخول والخروج، وهددوا ضباط الشرطة.

وقالت شرطة المتروبوليتان إن عددا منهم تمكن أيضا من الدخول إلى منطقة مدخل الموظفين في أحد مباني السجن، وذكرت القوة أنه يجري اعتقال المجموعة للاشتباه في ارتكابهم واقعة تعد جسيم.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة تهتف خارج السجن، بينما يحمل البعض لافتات، وفي إحدى اللقطات، يمكن رؤية المجموعة وهي تتحرك نحو أحد المباني، ويظهر مقطع فيديو آخر بعض المتظاهرين داخل المبنى كما يبدو.

ومن المفهوم أنهم ينظمون هذا التظاهر دعما لـ "عمر خالد"، ووفقا للمجموعة، فإن عمر خالد هو الوحيد حاليا المضرب عن الطعام من حملة "سجناء من أجل فلسطين".