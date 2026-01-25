منظمة الصحة العالمية: أسباب انسحاب أمريكا المعلنة غير صحيحة



وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الأسباب التي قدمتها الولايات المتحدة للانسحاب من المنظمة الدولية غير صحيحة.

وذكر تيدروس في منشور على "إكس": "باعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة الصحة العالمية، ساهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في العديد من أعظم إنجازات المنظمة، بما في ذلك القضاء على الجدري، لقد تعاملت منظمة الصحة العالمية دائما مع الولايات المتحدة، ومع جميع الدول الأعضاء، باحترام كامل لسيادتها".

وأضاف: "للأسف، الأسباب المذكورة لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية غير صحيحة، إن إخطار الانسحاب يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أمانا".

في بيان موسع، ردت منظمة الصحة العالمية بالتفصيل على الاتهامات التي وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لأول مرة، بعد أن أصبح انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة رسميا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد عام من الإعلان عنه.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الصحة روبرت إف كينيدي قد كتبا، من بين أمور أخرى، أن منظمة الصحة العالمية لطخت وحطمت كل ما فعلته أمريكا من أجلها واستشهدا، كمثال على ذلك، أنها ترفض تسليم العلم الأمريكي الذي كان معلقا أمامها.

أفاد روبيو وكينيدي لاحقا، أن العلم عاد الآن إلى حوزة الولايات المتحدة.

وردّت منظمة الصحة العالمية، أن العكس هو الصحيح، فكما نفعل مع كل دولة عضو، سعت منظمة الصحة العالمية دائما للتعامل مع الولايات المتحدة بحسن نية، مع الاحترام الكامل لسيادتها.

وترفض منظمة الصحة العالمية الاتهام الأمريكي أنها عرقلت التبادل المناسب والدقيق للمعلومات الحيوية في الوقت المناسب خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكرت أنها في أوائل يناير 2020، أبلغت الحكومات عبر جميع القنوات بوجود مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي المجهول السبب في الصين وحثتها على اتخاذ الاحتياطات.

في 30 يناير، أعلنت حالة طوارئ صحية عامة دولية، وهي أعلى مستوى من التأهب، عندما كان هناك أقل من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا ولم تحدث وفيات خارج الصين.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنها تأمل أن تعود الولايات المتحدة في المستقبل إلى المشاركة النشطة في منظمة الصحة العالمية، وفقا لسكاي نيوز.