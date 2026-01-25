"المشوش".. ترامب يكشف معلومات عن سلاح سري ساهم في القبض على مادورو



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلاح تشويش سري لعب دورا حاسما في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، تفاخر ترامب بالسلاح الذي أشار إليه باسم "المشوش".

ووفق ترامب، فإن جهاز التشويش جعل معدات العدو لا تعمل، مضيفا: "غير مسموح لي بالتحدث عن ذلك".

ذكر الرئيس، أن الأداة عطلت المعدات الفنزويلية، مما سمح بالقبض على مادورو ومنع قوات الأمن الفنزويلية من الرد على الهجوم الأمريكي.

وأضاف ترامب: "لم يتمكنوا أبدا من إطلاق صواريخهم كان لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يطلقوا واحدا منها دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم يعمل شيء كانوا مستعدين تماما لنا".

وفي 3 يناير، قامت القوات الأمريكية بنقل واحتجاز مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية في كراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، وجهت إلى مادورو تهم في نيويورك تتعلق بجرائم مخدرات.

ووفقا للسلطات الفنزويلية، قتل ما لا يقل عن 100 شخص في العملية، بمن فيهم مسؤولو أمن فنزويليون وكوبيون.

وفي المقابل، تقول واشنطن، إنه لم يقتل أي جنود أمريكيين في العملية.

وهناك تفسيرات أخرى في الصحافة الأمريكية لفشل الدفاع الفنزويلي، فقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة في فنزويلا لم تكن حتى متصلة بالرادار عندما ظهرت المروحيات الأمريكية فوق كراكاس للقبض على مادورو.

وبحسب التقرير، فقد واجهت فنزويلا صعوبة في صيانة المعدات الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، وقبل القبض على مادورو، قيل إن الجيش الأمريكي قصف مواقع كانت تتمركز فيها أو تخزن فيها أنظمة الدفاع الجوي الروسية الأرضية من طراز "بوك-إم 2، وفقا لسكاي نيوز.