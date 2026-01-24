مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيناقشان مع نتنياهو خطوات نزع سلاح غزة

كتب- محمود الطوخي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وصلا إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن كوشنر وويتكوف سيناقشان الأمور المتعلقة بغزة، مؤكدا أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع نتنياهو وفريقه لاستعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المتبقي.

وأوضح المسؤول، أن كوشنر وويتكوف سيناقشان مع نتنياهو الخطوات التالية بشأن تجريد غزة من السلاح وما هي الخطوات التالية الصحيحة للحفاظ على وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام طويل الأمد في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس يوم الخميس الماضي.