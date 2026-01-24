إعلان

مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيناقشان مع نتنياهو خطوات نزع سلاح غزة

كتب : مصراوي

07:32 م 24/01/2026

ويتكوف وكوشنر سيناقشان مع نتنياهو خطوات نزع سلاح غ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وصلا إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن كوشنر وويتكوف سيناقشان الأمور المتعلقة بغزة، مؤكدا أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع نتنياهو وفريقه لاستعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المتبقي.

وأوضح المسؤول، أن كوشنر وويتكوف سيناقشان مع نتنياهو الخطوات التالية بشأن تجريد غزة من السلاح وما هي الخطوات التالية الصحيحة للحفاظ على وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام طويل الأمد في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس يوم الخميس الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف جاريد كوشنر نتنياهو نزع سلاح غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
أخبار المحافظات

سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أخبار مصر

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 0 بورنموث.. خيمينيز يسجل الثاني لبورنموث
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 0 بورنموث.. خيمينيز يسجل الثاني لبورنموث
كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
اقتصاد

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
أخبار مصر

"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام