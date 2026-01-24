"المربك".. ترامب يكشف عن السلاح "الغامض" في عملية اعتقال مادورو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الدور الحاسم الذي لعبه سلاح سري جديد أطلق عليه اسم "المُربك" في تنفيذ الغارة التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، تباهى ترامب بأن السلاح الغامض نجح في جعل معدات "العدو" غير قابلة للتشغيل تماما، لحظة انقضاض المروحيات الأمريكية على العاصمة كاراكاس يوم 3 يناير الجاري.

وأسفرت العملية عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، لمواجهة تهم فيدرالية تتعلق بتجارة المخدرات والأسلحة، وذلك دون أن تسجل القوات الأمريكية أي خسائر بشرية في صفوفها.

وخلال المقابلة التي أجريت في المكتب البيضاوي، قال ترامب ملمحا للسلاح: "المُربك.. لا يُسمح لي بالتحدث عنه"، مضيفا: "أود ذلك بشدة"، قبل أن يؤكد استخدامه الفعلي في العملية السرية.

وشرح ترامب، آلية تأثير السلاح على دفاعات مادورو قائلا: "لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم أبدا. كان بحوزتهم صواريخ روسية وصينية، لكنهم عجزوا عن إطلاق أي منها. دخلنا، وحاولوا ضغط الأزرار، لكن لم ينجح شيء، رغم أنهم كانوا مستعدين تماما لنا".

وجاءت تعليقات ترامب حول السلاح ردا على استفسارات بشأن تقارير صدرت هذا الأسبوع تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اشترت سلاحا يعمل بالطاقة النبضية، يُشتبه في أنه من النوع المسؤول عن الأعراض المعروفة بـ"متلازمة هافانا".

ورغم عدم وفرة المعلومات التقنية حول "المُربك"، إلا أن تلك التقارير تزامنت مع شهادات ميدانية من فنزويلا وصفت حالة العجز التام التي أصابت حراس مادورو، حيث شوهدوا وهم "ينزفون من أنوفهم" ويتقيؤون الدم.

وروى أحد أعضاء فريق حراسة الرئيس الفنزويلي تفاصيل اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن "جميع أنظمة الرادار توقفت فجأة دون أي تفسير".

وأضاف: "بعد تعطل الرادارات، رأينا أسرابا من الطائرات المسيرة تحلق فوق مواقعنا، مما أصابنا بالارتباك لعدم معرفتنا كيفية التصرف"، لافتا إلى أنه عقب ذلك ظهرت مروحيات تحمل قرابة 20 جنديا أمريكيا إلى المنطقة.

وأكد الحارس أنه في تلك اللحظة تم توجيه سلاح غامض بشكل مباشر نحو المدافعين عن مادورو، قائلا: "في لحظة ما، أطلقوا شيئا ما؛ لا أعرف كيف أصفه بدقة. كان الأمر أشبه بموجة صوتية شديدة للغاية. وفجأة شعرت وكأن رأسي سينفجر من الداخل".

وتابع: "بدأنا جميعا ننزف من الأنف، والبعض يتقيأ دما. سقطنا أرضا عاجزين عن الحركة، ولم نتمكن حتى من الوقوف بعد تعرضنا لذلك السلاح الصوتي أو أيا كان نوعه".

وفي الوقت الراهن، يقبع مادورو في سجن فيدرالي ببروكلين بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وفي غضون ذلك، تشغل نائبته السابقة ديلسي رودريجيز، منصب الزعيم المؤقت لفنزويلا.

وعلق ترامب على الوضع السياسي الجديد قائلا: "لدينا علاقة رائعة مع الرئيسة الجديدة.. لقد كانت رائعة".