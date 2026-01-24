إعلان

انتهاء مفاوضات أوكرانيا في أبوظبي دون إعلان نتائج نهائية

كتب : مصراوي

05:49 م 24/01/2026

مفاوضات أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

اختُتم اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين كييف وموسكو وواشنطن فى أبوظبى بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن مصادر قريبة من المفاوضات قولها إن الوفود عادت إلى فنادقها، ولا توجد خطط لاستئناف المحادثات اليوم السبت. ولم يتم الإعلان عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وتهدف المفاوضات إلى إيجاد سبيل لإنهاء الحرب على أوكرانيا التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أربع سنوات في فبراير 2022.

وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن أراض، والتخلي عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتنازل عن جيشها القوي مقابل إنهاء أعمال العنف.

في المقابل، ترفض أوكرانيا الانسحاب من مناطق إضافية لم تحتلها القوات العسكرية الروسية بعد. وتقوم الولايات المتحدة بدور الوسيط، وتسعى إلى إقناع الجانبين بتقديم تنازلات.

وتشير معلومات مسربة من المفاوضات إلى أن طرفي النزاع راضيان بشكل عام عن سير المحادثات حتى الآن.

ونقلت "تاس" عن أحد أعضاء الوفد الروسي المفاوض قوله: "هناك نتائج، لكن سيتم الإعلان عنها من قبل المسؤولين في الداخل".

كما قيمت أوكرانيا المفاوضات بأنها "إيجابية" و"بناءة"، بحسب ما كتب المراسل السياسي لموقع "أكسيوس" باراك رافيد على منصة "إكس".

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات في أقرب وقت ممكن مطلع الأسبوع المقبل.

مفاوضات أوكرانيا روسيا أبوظبي أوكرانيا

