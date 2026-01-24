إعلان

جوتيريش يثمن جهود مصر المتواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين

كتب : أسماء البتاكوشي

10:06 ص 24/01/2026

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أسماء البتاكوشي

ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جهود مصر المتواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وجوتيريش أمس الجمعة، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة والسودان، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم السبت.

وطبقا للبيان، أشاد جوتيريش، فى مستهل الاتصال، بدور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات إقليمية بالغة التعقيد.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الانتقال إلى الخطوات المقبلة بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وإطلاق مسار التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة، تستند إلى احتياجات السكان فى القطاع.

وتطرق الاتصال كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

كما شدد عبد العاطي على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جهود مصر المتواصلة لتعزيز السلم الدكتور بدر عبد العاطي عبد الفتاح السيسي

