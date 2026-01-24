إعلان

أمريكا: اعتقال متظاهرين في مطار بولاية مينيسوتا قبيل احتجاج مناهض لحملة إنفاذ قوانين الهجرة بالولاية

كتب : مصراوي

12:14 ص 24/01/2026

احتجاج مناهض لحملة إنفاذ قوانين الهجرة بولاية ميني

(أ ب)

ألقت الشرطة القبض على نحو 100 رجل دين كانوا يتظاهرون ضد تطبيق قوانين الهجرة في أكبر مطار في مينيسوتا، اليوم الجمعة، بينما تجمع الآلاف، رغم درجات الحرارة المتجمدة، في وسط مدينة مينيابوليس للاحتجاج على حملة الإجراءات الصارمة التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكره منظمون.

وتأتي احتجاجات، اليوم الجمعة، ضمن حركة أوسع ضد تصعيد حملة إنفاذ قوانين الهجرة التي يقودها الرئيس ترامب على مستوى الولاية، حيث دعت النقابات العمالية والمنظمات التقدمية ورجال الدين سكان مينيسوتا إلى التوقف عن العمل والذهاب إلى المدارس وحتى المتاجر في مدينتي مينيابوليس وسانت بول.

وقال تريفور كوشلين من منظمة "الإيمان في مينيسوتا" وهي جماعة دعوة ومناصرة تقدمية وأحد منظمي الاحتجاج في مطار مينيابوليس سانت بول الدولي، إنه تم اعتقال "حوالي 100 رجل دين".

وكان رجال الدين يحتجون على ترحيل المهاجرين من المطار. ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم في المطار.

اعتقال متظاهرين في مطار بولاية مينيسوتا حملة إنفاذ قوانين الهجرة بولاية مينيسوتا تطبيق قوانين الهجرة تصعيد حملة إنفاذ قوانين الهجرة الرئيس دونالد ترامب

