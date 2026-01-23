إعلان

إعلام عبري: شركتي الطيران الفرنسية والهولندية تلغي رحلاتهما إلى إسرائيل والمنطقة

كتب : مصراوي

09:34 م 23/01/2026

شركة الطيران الهولندية KLM

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن شركة الطيران الهولندية "KLM" ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وبعض الدول في المنطقة اليوم وغدًا السبت، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت القناة العبرية، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة، في ظل التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة على خلفية التحركات الأمريكية والتهديد بالهجوم على إيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه هدد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام.

وأوضح ترامب، خلال تصريحات إعلامية أمس الخميس، أنه كان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الطيران الهولندية KLM الرحلات الجوية الطيران الفرنسي إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي
رياضة محلية

حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي
إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أخبار مصر

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
اقتصاد

رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟