كتب-عبدالله محمود:

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن شركة الطيران الهولندية "KLM" ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وبعض الدول في المنطقة اليوم وغدًا السبت، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت القناة العبرية، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة، في ظل التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة على خلفية التحركات الأمريكية والتهديد بالهجوم على إيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه هدد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام.

وأوضح ترامب، خلال تصريحات إعلامية أمس الخميس، أنه كان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي.