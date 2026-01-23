بيروت- (د ب أ)

شدد الرئيس اللبناني جوزف عون على تمسك الدولة بعودة أهالي جنوب لبنان إلى أرضهم، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى.

جاء ذلك خلال استقباله في القصر الجمهوري، اليوم الجمعة، وفداً من "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" برئاسة منسق التجمع طارق مزرعاني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس عون أن الدولة تطالب بعودة الأهالي ووقف الانتهاكات بشكل دائم، لا سيما خلال اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، مشيراً إلى تأكيد السفير سيمون كرم على أن هوية أبناء الجنوب مرتبطة بأرضهم ولا عودة عن هذا المطلب. ونفى عون وجود أي اقتراح يتعلق بإخلاء المنطقة الحدودية أو تحويلها إلى "منطقة اقتصادية عازلة"، مؤكداً متابعته اليومية لمعاناة السكان.

كما شدد على ضرورة إعادة إعمار المنطقة وتقوية اقتصادها لتأمين فرص عمل تعزز الاستقرار الاجتماعي والأمني، لافتاً إلى تواصله المستمر مع رئيس الحكومة ووزير المالية لتوفير المساعدات والتعويضات للمهجرين والذين فقدوا سبل عيشهم، قائلاً: "أنا متفق مع الرئيسين بري وسلام على رفع المعاناة عنكم".

وفي سياق الحماية الدولية، أكد عون أهمية تعزيز وجود مراكز للجيش اللبناني بمؤازرة قوات "اليونيفيل"، كاشفاً عن تصميم دول أوروبية وآسيوية، منها فرنسا وإيطاليا وإندونيسيا، على البقاء في الجنوب حتى بعد انتهاء مهام القوة الدولية.

واختتم الرئيس اللبناني حديثه بالتأكيد على أن الحرب ليست خياراً للدولة أو لأهل الجنوب، معتبراً أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات الدفاع عن القضية الفلسطينية بمفرده رغم عدالتها، وشدد على ضرورة "إغلاق جرح الجنوب" ليتعافى لبنان، واصفاً المرحلة الحالية بأنها تتطلب "الحكمة والتعقل" لتخفيف المعاناة بأقل خسائر ممكنة.