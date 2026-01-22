إعلان

رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

05:31 م 22/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب-عبدالله محمود:

نقلت واشنطن بوست عن مسؤولون أوروبيون إنه ما زلت دول أوروبا في حالة تأهب حتى مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بشأن جرينلاند.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن تراجع ترامب عن موقفه بشأن جرينلاند خفف بعض الضغوط في المواجهة مع أقرب حلفاء أمريكا في أوروبا، لكن المسؤولين الأوروبيين أكدوا إن الأمر لم تتم تسويته وما زالوا على أهبة الاستعداد.

وعلق ترامب تهديداته الجمركية التي أعلن فرضها بنسبة 100% على بعض الدول الأوروبية، بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وكان ترامب قد أعلن أن الرسوم الجمركية المفروضة على ثماني دول أوروبية تعارض مطلبه بشأن جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

ويتوقع المسؤولون الأوروبيون، أن المفاوضات بشأن جرينلاند ستكون شائكة مع البيت الأبيض، حيث تحرص أمريكا على توسيع وجود القواعد الأمريكية في جرينلاند.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن الولايات المتحدة تحاول الحصول على إمكانية أكبر للاستثمار في استخراج المعادن من جزيرة جرينلاند.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، أعلن ترامب أمس الأربعاء، إنه يعتزم التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية على خلفية موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة "جرينلاند".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قراره يأتي بناء على توصله إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وأضاف ترامب: "بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، فقد شكلنا إطارا لاتفاق مستقبلي فيما يتصل بجرينلاند، وفي واقع الأمر، منطقة القطب الشمالي بأكملها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أن هذا الحل، إذا تم تنفيذه، سيكون حلا عظيما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول حلف شمال الأطلسي. وبناءً على هذا الفهم، لن أقوم بفرض التعريفات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير. وتجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية من حيث صلتها بجرينلاند. وسيتم توفير المزيد من المعلومات مع تقدم المناقشات".

وأكد ترامب أن "نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وعدد من الآخرين، حسب الحاجة، سيكونوا مسؤولين عن المفاوضات، وسوف يقدمون تقاريرهم إلي مباشرة".

الرئيس دونالد ترامب تراجع ترامب عن تهديداته أوروبا في حالة تأهب بشأن جرينلاند جزيرة جرينلاند

